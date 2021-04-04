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04.04.2021 (03:30)

В Бурятии завершился второй этап конкурса «Электронный рубеж» среди специалистов РЭБ ВВО

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, завершился второй отборочный этап конкурса «Электронный рубеж» среди специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Программа конкурса включала проверку практических навыков и теоретических знаний участников по целому ряду дисциплин.

Так, конкурсанты состязались в тактико-специальной, специальной, технической, огневой и физической подготовке, а также выполнили ряд заданий по военной топографии. 

Особенность проведения  состязаний заключалась в использовании новейших средств РЭБ, предназначенных для обнаружения источников радиоизлучения, определения местоположения, координат объекта и радиоэлектронному подавлению ряда каналов радиосвязи.

Соревнования  предусматривали прохождение военнослужащими специального маршрута с препятствиями, в частности специалисты РЭБ преодолели условно зараженный участок местности в общевойсковом защитном комплекте.

На практической части состязания развертывались комплексы, определялись источники радиоэлектронного излучения на разных частотах.

Победители конкурса примут участие в окружном этапе конкурса, который состоится в апреле текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка , Конкурсы
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