03.04.2021 (23:55)

Представители Военной академии РВСН приняли участи в XXIV Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед»

Представители Военной академии РВСН имени Петра Великого приняли участи в XXIV Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», прошедшем в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве.

В выставке принимали участие более 200 организаций.

На выставочном стенде вуза было представлено более 20 экспонатов, демонстрирующих современные подходы и технические решения в области систем электроснабжения и защиты объектов, использования различных компонентов топлив, средств и систем навигационного оборудования, способов противодействия беспилотным летательным аппаратам и ряд других интересных инновационных разработок.

Все экспонаты, представленные стратегическими ракетчиками, были удостоены медалей различного достоинства.

Изобретали и рационализаторы положили в копилку своих достижений в общей сложности 20 медалей. Среди них: 10 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых.

По результатам участия в Салоне академия награждена специальным призом - Дипломом «Почтения и благодарности».

Ряд сотрудников академии стали лауреатами салона.

Филиал академии был представлен тремя экспонатами и награжден 2 золотыми и 1 серебряной медалями.

Основной целью организации и проведения Салонов «Архимед» является активизация изобретательской, патентно-лицензионной

и инновационной деятельности, развитие рынка новых продуктов и услуг.

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