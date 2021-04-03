03.04.2021 (20:50)

В парке «Патриот» ВС РФ впервые в России прошел финал Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке 3 апреля впервые в России состоялся финал Чемпионата Мира по скоростному спуску на коньках (Ice Cross).

Чемпионом мира стал россиянин Дмитрий Мурлычкин, второе место занял представитель Швейцарии Джим де Паули. Тройку призеров замкнул россиянин Владислав Иванов.

В соревнованиях среди женщин победу одержала представительница Австрии Вероника Виндиш, второе место у россиянки Алины Яковлевой. Также в тройку лучших вошла француженка Амандин Денис Жозетта Кандрое.

Награды чемпионам вручил директор парка "Патриот" Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Барсков.

Впервые в истории чемпионат мира по этому зимнему виду спорта прошел в апреле. Это самый поздний, по дате проведения, чемпионат мира.

В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов. Участниками состязаний стали конькобежцы из 14 стран мира – Австрия, Белоруссия, Венгрия, Германия, Казахстан, Польша, Россия, Словакия, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония, ЮАР.

В ходе соревнований спортсмены преодолевали различные препятствия такие, как ледяные повороты, трамплины, волны и кочки на скоростях до 80 км/ч.

Первые соревнования по скоростному спуску на коньках (Ice Cross) прошли 20 января 2000 года в Стокгольме. В 2010 году впервые был разыгран официальный чемпионат мира. За 10 лет с момента проведения 1-го чемпионата мира образовалось множество федераций и ассоциаций в разных странах, включая российскую. За этот срок несколько тысяч спортсменов из 51 страны мира приняли участие в гонках и соревнованиях. Скоростной спуск на коньках является одним из самых красивых и динамично развивающихся зимних видов спорта.

Спортсмены соревнуются за победу на ледяных трассах средней протяженностью 350 метров. Стартуя в наивысшей точке трека и финишируя в самой низкой, атлеты преодолевают различные препятствия.

На старт каждой гонки выходят четверо гонщиков. Занявшие первое и второе место в забеге, проходят в следующий раунд. И так до финала, в котором соревнуются четверо спортсменов в трех различных категориях: мужской, женской и юниорской.

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