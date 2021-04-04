04.04.2021 (03:00)

На полигоне Струги Красные по окончании активной фазы тактического учения состоялся смотр личного состава и техники десантно-штурмового полка

На полигоне Струги Красные состоялся смотр личного состава, вооружения и военной техники, принимавших участие в полковом тактическом учении, которое проводилось в период с 29 марта по 2 апреля текущего года под руководством командира Псковского гвардейского соединения ВДВ гвардии генерал-майора Сергея Чубарыкина.

Построение участников тактического учения состоялось у подножья горы «Зелёная», где прошел завершающий этап учения с проведением этапа боевой стрельбы. Военнослужащие, показавшие высокий результат при выполнении поставленных учебно-боевых задач, были отмечены руководством учения.

После завершения смотра личный состав убыл в пункт постоянной дислокации для организации обслуживания вооружения и военной техники.

Всего в учении, которое прошло в период с 29 марта по 2 апреля с.г. на полигоне «Струги красные», было задействовано более 1500 военнослужащих, около 200 единиц боевой и специальной техники гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

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