Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.04.2021 (18:30)

В Саратовской области состоялись тактико-специальные учения подразделений соединения РХБ защиты

В Саратовской области состоялись тактико-специальные учения подразделений соединения РХБ защиты.

В ходе учений военнослужащие мобильного соединения совершили марш в составе колон в район выполнения учебно-боевых задач, где осуществили аэрозольную маскировку подразделений и военных объектов от условного противника, выполнили мероприятия по обнаружению радиационного, химического и биологического заражения и провели дегазацию зараженной местности, вооружения и военной техники.

В ходе маневров с военнослужащими мобильного соединения проводились контрольные занятия по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин.

В учениях приняло участие более 500 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Экипажи вертолетов Ми-24 отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям в Калининградской области
С медиками танковой армии ЗВО в Подмосковье прошло учение по проведению реанимационных действий
Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО нанесли танковый удар по позициям условного противника во время учения в Подмосковье
В Нижегородской области завершилось батальонное тактическое учение военнослужащих ЗВО и военнослужащих Республики Беларусь

Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false