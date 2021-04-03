03.04.2021 (18:30)

В Саратовской области состоялись тактико-специальные учения подразделений соединения РХБ защиты

В Саратовской области состоялись тактико-специальные учения подразделений соединения РХБ защиты.

В ходе учений военнослужащие мобильного соединения совершили марш в составе колон в район выполнения учебно-боевых задач, где осуществили аэрозольную маскировку подразделений и военных объектов от условного противника, выполнили мероприятия по обнаружению радиационного, химического и биологического заражения и провели дегазацию зараженной местности, вооружения и военной техники.

В ходе маневров с военнослужащими мобильного соединения проводились контрольные занятия по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин.

В учениях приняло участие более 500 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники.

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