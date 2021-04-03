03.04.2021 (18:00)

В филиале НВМУ в Калининграде состоялись открытие памятника адмиралу П.С. Нахимову и торжественное посвящение в нахимовцы

В Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища, состоялась торжественная церемония открытия памятнику великому Российскому флотоводцу адмиралу Павлу Степановичу Нахимову и ритуал посвящения в нахимовцы.

Сегодня в Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялась торжественная церемония посвящения в нахимовцы новых учащихся. Торжественное обязательство дали 240 первокурсников, поступивших в учебное заведение в 2020 году.

В церемонии принял участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Он поздравил нахимовцев со знаменательным событием и пожелал им крепить и преумножать флотские традиции, отлично учиться и добиваться успеха в спорте.

С посвящением в нахимовцы ребят также поздравили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Почетный командующий Балтийским флотом Владимир Егоров и начальник КНВМУ контр-адмирал Сергей Гришин.

Перед проведением торжественного ритуала у главного учебно-административного корпуса училища участники открыли памятник адмиралу П.С. Нахимову.

Завершились мероприятия торжественным прохождением новоиспеченных нахимовцев возле памятника прославленному адмиралу под звуки военного оркестра.

Справочно:

Филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде принял первых нахимовцев 30.08.2020 г. Учебные классы по общеобразовательным предметам оснастили самым современным оборудованием и наглядными пособиями. Кроме обязательных школьных дисциплин нахимовцы изучают и военно-морскую науку, причем учебно-материальная база по морским дисциплинам практически не уступает оснащению аудиторий высших учебных заведений. Все корпуса филиала спроектированы в соответствии с современными требованиями: кубрики рассчитаны на четырех нахимовцев в двух спальных комнатах, объединенных с отдельной душевой и гардеробом, есть тренажерные залы, кабинеты психологической разгрузки и многое другое, что призвано сделать процесс обучения воспитанников наукам более комфортным.

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