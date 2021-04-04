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04.04.2021 (01:30)

В Саратовском соединении дальней авиации прошли комплексные занятия по безопасности военной службы

В Саратовской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации прошли учебно-методические занятия по безопасности военной службы.

В ходе проведения занятий было развёрнуто 10 учебных мест с использованием мультимедийных систем, макетов, средств имитации взрывчатых веществ, манекенов и муляжей боеприпасов.

Опытные инструкторы наглядно разъяснили военнослужащим особенности несения внутренней и караульной службы, а также организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей.

На занятиях были рассмотрены более 20 актуальных тем, включая правила  пожарной безопасности, работы с электроприборами, дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, соблюдение мер безопасности при обращении с оружием.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Безопасность , Воздушно-космические силы (ВКС)
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