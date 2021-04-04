04.04.2021 (08:00)

Экипажи военно-транспортной авиации провели ночные полеты



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ночные учебно-тренировочные полёты экипажей ВТА

В Тверской области на аэродроме Мигалово экипажи ВТА провели ночные учебно-тренировочные полёты..

Помощниками командиров кораблей в составе экипажей являлись молодые лётчики, выпускники 2020 года

Летчики отработали взлет и посадку в ночное время, полет по заданному маршруту, взаимодействие с группой взаимодействия полетами.

Также отрабатывались задачи по поддержанию высокого уровня подготовки экипажей при посадке самолета по приборам и повышение навыков у молодого летного состава.

Выполнение таких полетов необходимо для повышения уровня натренированности экипажей, готовности выполнять полеты в любое время суток на любых аэродромах.

Всего было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации.

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