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04.04.2021 (08:00)

Экипажи военно-транспортной авиации провели ночные полеты

Фото Видео

В Тверской области на аэродроме Мигалово экипажи ВТА провели ночные учебно-тренировочные полёты..

Помощниками командиров кораблей в составе экипажей являлись молодые лётчики,  выпускники 2020 года

Летчики отработали взлет и посадку в ночное время, полет по заданному маршруту, взаимодействие с группой взаимодействия полетами.

Также отрабатывались задачи по поддержанию высокого уровня подготовки экипажей при посадке самолета по приборам и повышение навыков у молодого летного состава.

Выполнение таких полетов необходимо для повышения уровня натренированности экипажей, готовности выполнять полеты в любое время суток на любых аэродромах.

Всего было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Самолеты , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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