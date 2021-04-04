04.04.2021 (08:00)
Экипажи военно-транспортной авиации провели ночные полеты
В Тверской области на аэродроме Мигалово экипажи ВТА провели ночные учебно-тренировочные полёты..
Помощниками командиров кораблей в составе экипажей являлись молодые лётчики, выпускники 2020 года
Летчики отработали взлет и посадку в ночное время, полет по заданному маршруту, взаимодействие с группой взаимодействия полетами.
Также отрабатывались задачи по поддержанию высокого уровня подготовки экипажей при посадке самолета по приборам и повышение навыков у молодого летного состава.
Выполнение таких полетов необходимо для повышения уровня натренированности экипажей, готовности выполнять полеты в любое время суток на любых аэродромах.
Всего было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации.
Новости по теме:
В Военной академии ВКО прошла военно-научная конференция по тематике совершенствования средств борьбы с БЛА
Метки: