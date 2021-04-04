04.04.2021 (02:30)
В Саратовской области прошел летно-методический сбор руководящего состава дальней авиации
В Саратовской области на базе Энгельсского соединения дальней авиации прошел летно-методический сбор руководящего состава соединений и подчиненных авиационных частей.
Основной целью мероприятия являлось повышение профессионального уровня мастерства командного состава, совершенствование знаний и умений командиров по организации работы с личным составом.
В ходе проведения занятий особое внимание было уделено боевой подготовке авиационных подразделений и выполнение задач по предназначению.
Данное мероприятие проводятся согласно плана подготовки дальней авиации, по результатам сборов проведены контрольные зачеты по материалам занятий.
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