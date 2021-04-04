Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.04.2021 (01:00)

Офицеры соединения ВТА выполнили учебные стрельбы из штатного оружия

В соединении военно-транспортной авиации в Тверской области прошли учебные стрельбы с офицерами управления из пистолета Макарова.

Перед началом стрельб с личным составом был проведен инструктаж, на котором особое внимание было уделено технике безопасности при обращении с оружием.

По итогам стрельб офицеры показали хорошие и отличные результаты.

Занятия были организованы согласно требованиям курса стрельб из стрелкового оружия с соблюдением требований по обеспечению безопасности и сохранности оружия и боеприпасов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Военной академии ВКО прошла военно-научная конференция по тематике совершенствования средств борьбы с БЛА
Экипажи вертолетов Ми-24 отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям в Калининградской области
С медиками танковой армии ЗВО в Подмосковье прошло учение по проведению реанимационных действий
Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО нанесли танковый удар по позициям условного противника во время учения в Подмосковье

Метки:
Военно-транспортная авиация , ВВС , Боевая подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false