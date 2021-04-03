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03.04.2021 (17:00)

Российский государственный архив ВМФ опубликовал уникальный дневник начальника эскадры в Китайском море контр-адмирала И.Ф. Лихачева

Российский Государственный Архив Военно-Морского Флота продолжает публикацию материалов из своих фондов посвященных деятелям Российского Военно-Морского Флота. В рамках этой работы представлено издание «Русские моряки на Дальнем Востоке: дневник начальника эскадры в Китайском море И.Ф.Лихачева. 1860–1861 гг.».

Дневник контр-адмирала И.Ф.Лихачева, который он вел в период командования эскадрой на Дальнем Востоке (с 3 апреля 1860 г. по 30 ноября 1861 г.), является ценным источником для изучения истории освоения Дальнего Востока, международных отношений в этом регионе, в первую очередь контактов России и Японии в первые годы после заключения Симодского договора (1855) и территориального разграничения Амурского края между Россией и Китаем по Айгунскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам. В нем содержатся ежедневные метеорологические и астрономические наблюдения, выполненные в ходе плавания кораблей эскадры; сведения об истории и культуре, растительном и животном мире, традициях и быте жителей Китая, Японии, Приамурья и Сахалина.

Издание снабжено историческим и археографическим предисловиями и научно-справочным аппаратом, который состоит из именного, географического, судового указателей, словаря специальных терминов и списка сокращений румбов. В качестве приложений помещены список основных дат жизни и деятельности И.Ф.Лихачева и перечень его основных опубликованных работ. Книга проиллюстрирована портретами военно-морских и государственных деятелей, видовыми фотографиями, изображениями кораблей, картами, чертежами и планами.

Публикация дневника И.Ф.Лихачева подготовлена коллективом авторов: д.и.н. В.Г.Смирнов (научный редактор), В.П.Ципленкин (ответственный составитель), к.и.н. М.Е.Малевинская, С.В.Теренина. Рассчитана на широкий круг исследователей, занимающихся историей Российского Военно-Морского Флота, вопросами внешней политики России, ее дипломатических, экономических и культурных связей с другими государствами в середине XIX в.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Культура , Социальное развитие
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