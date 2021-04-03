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03.04.2021 (17:20)

Военнослужащие дальней авиации отработали поиск и спасение личного состава в Заполярье

Тренировки подразделений поисково-спасательного обеспечения прошли на базе авиационного полка дальней авиации в Мурманской области.

По замыслу учения экипажи смешанной авиационной эскадрильи с подразделением поисково-спасательной и парашютно-десантной службы отработали поиск и спасение условно потерпевшего бедствие экипажа в малонаселенной местности.

После получения сигнала бедствия и координат местонахождения в район эвакуации был направлен многоцелевой вертолет Ми-8,  экипаж которого выполнил зависание над точкой эвакуации, а авиационные спасатели с помощью лебедки и специальной корзины подняли на борт эвакуируемый экипаж.

Непосредственно на борту вертолета специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы оказали условно пострадавшим необходимую первую медицинскую помощь.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Спасение , Воздушно-космические силы (ВКС)
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