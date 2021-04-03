03.04.2021 (17:40)

За четыре года работы коммунальщики Северного флота отремонтировали более 600 социально-значимых объектов

1 апреля исполнилось четыре года с момента образования Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ФГБУ «ЦЖКУ») Министерства обороны Российской Федерации. В преддверии этой даты руководителем филиала управления по Северному флоту Владимиром Белевцевым были подведены итоги четырёхлетней работы системы военного ЖКХ на Севере России.

В период с 2017 по 2020 год силами филиала выполнен ремонт на 624 социально-значимых объектах, в том числе приведены в порядок 391 казарма, 58 столовых, 19 медицинских пунктов.

В рамках ремонта, технического обслуживания и подготовки к отопительному периоду заменены более 1600 радиаторов, восстановлено 5700 квадратных метров кровельного покрытия, 41 тысяча погонных метров системы центрального отопления, холодного водоснабжения и водоотведения, выполнен косметический ремонт помещений общей площадью более 61000 метров квадратных.

В период подготовки к эксплуатации в зимних условиях за 2017-2021 годы отремонтировано или полностью заменено более 44 котлов, более 250 насосных агрегатов, 13 дымовых труб, более 14 километров тепловых сетей.

В целях технического переоснащения и обновления материальной базы проведен капитальный ремонт пяти коммунальных объектов на общую сумму более 96 миллионов рублей, что повысило эффективность и надежность работы коммунальных объектов.

В рамках обеспечения энергоэффективности и рационального использования энергетических ресурсов заменено более 18 тысяч энергозатратных светильников и ламп на энергосберегающие.

В 2018 году для обследования зданий и сооружений приобретен аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс «Стрела-П», предназначенный для экспериментального определения основных динамических характеристик строительных конструкций. С его помощью специалисты филиала оценивают физический износ и остаточный ресурс зданий. На основании полученных показаний принимается решения по ремонту объектов казарменно-жилищного и жилого фондов или расселению жильцов. За четыре года были проведены вибродинамические испытания на 142 объектах. Из них установлено 16 аварийных зданий, эксплуатация которых была приостановлена до завершения восстановительных работ несущих конструкций.

Филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Северному флоту является самым северным из 14 подобных учреждений и состоит из шести жилищно-коммунальных служб. В их ведении находятся 453 коммунальных объекта, более 2,5 тысяч объектов казарменно-жилищного фонда, 800 км инженерных сетей в 270 военных городках, расположенные на обширной территории от Кольского полуострова до Якутии.

Жилищно-коммунальные службы успешно выполняют поставленные задачи в экстремальных условиях Крайнего Севера, где снежный покров держится более 250 дней в году, температура воздух нередко опускается ниже 30 градусов, а отопительный сезон длится до 9 месяцев.

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