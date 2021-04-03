03.04.2021 (16:40)

Центральный военно-морской музей представит в апреле ряд уникальных проектов

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого осуществит в апреле 2021 года ряд значимых выставочных и научных проектов. Первым из них станет передвижная выставка «В космос!», посвященная 60-летию полета в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Выставка, посвященная Юрию Гагарину, отнюдь не случай для ЦВММ, так как после окончания авиационного училища в 1957 году Ю. Гагарин был направлен на Северный флот, где служил летчиком-истребителем морской авиации. Гагарин написал рапорт о зачислении его в отряд космонавтов сразу же, как только узнал о наборе. После тестирований и медкомиссий 3 марта 1960 года Гагарин Юрий Алексеевич получил приказ о переводе в часть, специально созданную для подготовки будущих космонавтов.

Обращаясь к истокам российской государственности, в апреле в атриуме своего основного здания ЦВММ откроет передвижную выставку «Имя Александра Невского в истории Российского флота. К 800-летию со дня рождения Святого Благоверного князя».

Ведущим событием для Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого станет проведение в нем 15 апреля в сотрудничестве с Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и Ассоциацией военно-морских музеев IX научно-практической конференции по программе «Море и флот» ? «От Нарвы до Ништадта. К 300-летию победоносного для России окончания Северной войны».

В кулуарах конференции вниманию ее участников будут представлены посвященные этой памятной дате выставки, а для широкой публики в ЦВММ уже работает открытая в середине марта временная выставка, приуроченная к 265-летию начала Семилетней войны.

Экспозиция выставки посвящена успехам русских войск и Российского флота в Семилетней войне. Языком документов и музейных предметов — моделей кораблей, произведений изобразительного искусства, различных видов оружия, предметов формы одежды выставка рассказывает о мужестве и героизме, военном искусстве русской армии и флота, победах, которые оказали решающее влияние на исход Семилетней войны. Посетить ее будет полезно всем, кто интересуется политической и военной историей России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице