03.04.2021 (15:30)

Команда ЦВО одержала победу на всеармейском этапе конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш-2021»

Команда Центрального военного округа победила на всеармейском этапе соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш». Соревнования проходили в рамках Армейских международных игр-2021 на территории природного парка «Ергаки» в Красноярском крае.

Сегодня на торжественной церемонии закрытия всеармейского этапа конкурса состоялось награждение победителей и участников соревнований «Саянский марш». Кубок за первое место был вручен сборной команде Центрального военного округа. Среди подразделений Министерства обороны Российской Федерации второе место заняла сборная команда Воздушно-десантных войск, третьей стала сборная команда Западного военного округа.

В рамках состязаний военнослужащие преодолели двухдневный 50-ти километровый лыжный марш с выполнением 12-ти специальных задач, в которые были включены: преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, транспортировка пострадавшего из труднодоступного района и другие.

Сборная команда Центрального военного округа представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе соревнований «Саянский марш», который пройдет с 14 по 17 апреля на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае.

Конкурс «Саянский марш» является единственной зимней дисциплиной Армейский международных игр-2021.

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