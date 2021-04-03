03.04.2021 (15:00)

Экипажи вертолетов Ми-24 отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям в Калининградской области

Пилоты ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота в рамках учебно-тренировочных полетов уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области.

В ходе учебных мероприятий порядка 10 экипажей отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот.

Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пар с применением неуправляемых и управляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения вертолетов Ми-24.

Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных пилотов при выполнении задач по предназначению, отработки и совершенствования тактики и способов применения морской авиации.

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