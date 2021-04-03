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03.04.2021 (14:40)

Начальник филиала Военной академии РВСН наградил сборную вуза за победу в VI Международной олимпиаде по математике

Начальник филиала Военной академии РВСН наградил сборную филиала за победу в абсолютном командном первенстве в VI Международной олимпиаде по математике. В этом году курсанты встретились с оппонентами из Военной академии Республики Беларусь, Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан, Военного авиационного университета Министерства обороны Республики Армения.

Победу на международном этапе олимпиады одержали представители Российской Федерации (курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого), вторыми стали военные математики из Республики Узбекистан, третье место заняли курсанты из Республики Беларусь.

В торжественной обстановке, на плацу вуза победителей поздравил начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов и вручил команде памятные медали и юбилейные книги «Жизнь ракетам посвящая», выпущенные к 80-летию филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Заместитель начальника Военной академии РВСН полковник Анатолий Руг вручил команде филиала памятный знак начальника Военной академии РВСН «Победителю IV Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по математике» и каждому участнику команды медаль Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия , Военное образование , Олимпиады
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