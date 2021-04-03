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03.04.2021 (12:30)

Военнослужащие ЗВО уничтожили превосходящие силы условного противника в ходе учения в Ленобласти

В Ленинградской области на общевойсковом полигоне завершилось батальонное тактическое учение с военнослужащими Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады Западного военного округа. В ходе учений мотострелки выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники по мишеням, имитирующим вертолеты, командные пункты, военную технику и живую силу условного противника.

Кроме того, военнослужащие организовали наблюдательные посты, огневые засады, выполнили нормативы по медицинской и специальной подготовке, отразили нападение диверсионных групп противника. 

Большое внимание было направлено на индивидуальную подготовку военнослужащих, проведение мероприятий жизнеобеспечения, совершенствование скрытности и маскировки при выполнении боевых задач сложных условиях обстановки.

К проведению тактико-специального учения привлекалось более 300 военнослужащих Севастопольской мотострелковой бригады  и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники мотострелковых подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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