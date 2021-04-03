03.04.2021 (14:20)

С медиками танковой армии ЗВО в Подмосковье прошло учение по проведению реанимационных действий

В Подмосковье, на базе отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа, с военными медиками прошло учение по проведению реанимационных действий с тяжело больными пациентами.

В рамках тренировки медики отработали задачи с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких и дефибрилляторов. Военные врачи отрабатывали реанимационные действия как на условно больных военнослужащих, так и на специализированных манекенах, имитирующих все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время и по итогам проведения реанимационных действий каждый медик получил оценку своим действиям.

Всего в специальном учении было задействовано порядка 150 военнослужащих медицинской службы Таманской дивизии ЗВО.

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