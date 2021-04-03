Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.04.2021 (14:10)

Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО нанесли танковый удар по позициям условного противника во время учения в Подмосковье

В Московской области на полигоне «Головеньки» военнослужащие мотострелкового полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы танков Т-80БВ в рамках тактико-специального учения.

Танкисты вели беглый огонь из гладкоствольных 125-мм пушек по позициям условного противника в условиях плохой видимости и сильного дождя. На расстоянии от 1200 до 2000 метров перед экипажами появлялись мишени, имитирующие бронетехнику условного противника, находящиеся в капонирах, окопах и других фортификационных сооружениях, имитируя оборонительные позиции условного противника.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 60 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 800 граждан будет призвано на военную службу в Псковской области с соблюдением противоэпидемиологических требований
В Нижегородской области завершилось батальонное тактическое учение военнослужащих ЗВО и военнослужащих Республики Беларусь
Отряд кораблей Балтийского флота завершил дальний поход по Северному и Балтийскому морям
Снайперы ВДВ соревнуются за право стать лучшими в рамках первого тура конкурса «Снайперский рубеж»

Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false