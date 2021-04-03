03.04.2021 (14:10)

Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО нанесли танковый удар по позициям условного противника во время учения в Подмосковье

В Московской области на полигоне «Головеньки» военнослужащие мотострелкового полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы танков Т-80БВ в рамках тактико-специального учения.

Танкисты вели беглый огонь из гладкоствольных 125-мм пушек по позициям условного противника в условиях плохой видимости и сильного дождя. На расстоянии от 1200 до 2000 метров перед экипажами появлялись мишени, имитирующие бронетехнику условного противника, находящиеся в капонирах, окопах и других фортификационных сооружениях, имитируя оборонительные позиции условного противника.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 60 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

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