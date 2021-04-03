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03.04.2021 (14:00)

Более 800 граждан будет призвано на военную службу в Псковской области с соблюдением противоэпидемиологических требований

Для прохождения военной службы из Псковской области будет призвано и направлено в ряды Российской армии более 800 человек. Работа призывных комиссий в регионе началась, первая отправка в войска состоится уже 20 апреля 2021 года.

«Все этапы проведения призыва граждан, отправка и прибытие в воинские части спланированы и организованы таким образом, чтобы исключить случаи заражения коронавирусной инфекции», - отметил военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков.

Большая часть юношей будет направлена в соединения и воинские части Западного военного округа, а также в Воздушно-десантные войска, Военно-Морской Флот и Воздушно-космические силы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ , COVID-19
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