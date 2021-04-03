03.04.2021 (13:25)

В Нижегородской области завершилось батальонное тактическое учение военнослужащих ЗВО и военнослужащих Республики Беларусь

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» завершилось батальонное тактическое учения с военнослужащими танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа и военнослужащими Республики Беларусь.

В рамках учения военнослужащие отработали действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3. Военнослужащие повысили навыки блокирования населенного пункта, ведение боя в городе и штурм зданий.

Учения длились 5 дней, за это время военнослужащие отработали более 20 вводных задач по отражению наступлений условного противника, уничтожению укрепрайонов с различными фортификационными сооружениями.

Всего в батальонном тактическом учении приняло участие около 500 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО и Республики Беларусь.

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