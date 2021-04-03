03.04.2021 (13:40)

Инспекторы ВАИ в Башкирии провели показное занятие с юнармейцами

В Башкирии инспекторы 147 военной автомобильной инспекции Центрального военного округа провели показное занятия по безопасности дорожного движения с юнармейцами.

В ходе занятия юнармейцы «Первого отдельного юнармейского полка им. генерал-майора М.Шаймуратова» смогли познакомиться с вооружением и военной техникой, особенностями работы военной автоинспекции и получить ответы на интересующие вопросы, касающиеся военной службы. Все представленные средства несения службы вызвали большой интерес у участников занятия.

В свою очередь школьники продемонстрировали сотрудникам ВАИ высокий уровень физической подготовки и провели показные занятия по рукопашному бою.

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