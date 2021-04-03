03.04.2021 (13:15)

Хоккеист Северного флота достиг результата лучших снайперов Ночной хоккейной лиги

Хоккеист Северной военной хоккейной лиги, выступающий за команду армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза», Максим Пужанский вошел в число лучших снайперов Ночной хоккейной лиги.

За время участия в отборочных играх НочьХЛ Максим Пужанский достиг впечатляющего даже по меркам профессионального хоккея результата: он забросил более 150 шайб в ворота соперников.

Хоккей является спортом номер один на Северном флоте. Флотская команда лидирует в региональном чемпионате и регулярно занимает первые и призовые места на соревнованиях различного уровня. Так, в мартовском турнире ВМФ, посвящённом Дню моряка-подводника, хоккеисты Северного флота заняли второе место, уступив только команде главного командования ВМФ.

В 2017 году на Северном флоте была создана своя любительская хоккейная лига – Северная военная хоккейная лига, в которую входят сегодня 22 команды из основных объединений и соединений флота, а также некоторых силовых структур. Ежегодно они проводят несколько турниров, посвящённых праздникам и памятным датам, регулярный чемпионат на кубок командующего флотом, а также участвуют в играх отборочного тура Ночной хоккейной лиги.

В период с осени по весну хоккейные матчи проходят во всех гарнизонах Северного флота. Практически в каждом военном городке оборудован хоккейный корт, на котором занимаются не только военнослужащие, но и местные жители, а в первую очередь – дети.

Справка:

В 2015 году Ночная Хоккейная Лига учредила символический клуб лучших снайперов, забросивших 150 и более шайб в матчах регионального отборочного этапа и Финала Всероссийского Фестиваля в Сочи - «Клуб Сергея Макарова». По аналогии с «Клубом Всеволода Боброва», существующем в отечественном профессиональном хоккее.

Двукратный Олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Сергей Михайлович Макаров на протяжении карьеры забил 714 голов в официальных матчах за клубы и сборные СССР, России и NHL, и является рекордсменом отечественного хоккея по этому показателю. Сергей Михайлович с первого дня принимает самого активное участие в развитии любительского чемпионата страны и входит в Совет Легенд Ночной Хоккейной Лиги.

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