03.04.2021 (13:00)

Отряд кораблей Балтийского флота завершил дальний поход по Северному и Балтийскому морям

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Бойкий» и большого десантного корабля «Минск» выполнил задачи дальнего похода в Северном и Балтийском морях. Экипажи кораблей провели в море более месяца. Дальний поход отряда проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.

За время похода отряд оставил за кормой более 5000 морских миль, экипажи отработали десятки корабельных учений и тренировок. Боевые расчеты корвета провели электронные пуски противокорабельных управляемых ракет. Кроме этого, экипажи кораблей отразили воздушный налет условного неприятеля и отработали вопросы противодиверсионной защиты во время стоянки на незащищенном рейде.

Палубный вертолет Ка-27, базирующийся на корвете, осуществил несколько летных смен. Во взаимодействии с кораблями отряда вертолетчики занимались поиском подводной лодки условного противника, а также провели тренировки по спасению с воды.

Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, отработали различные антитеррористические сценарии и стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням.

В военной гавани г. Балтийска состоялась церемония встречи экипажей отряда. На пирсе военных моряков, выполнивших боевую задачу, встречал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, представители командования и военнослужащие корабельных соединений флота, военный оркестр, родные и близкие моряков-балтийцев.

Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота.

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