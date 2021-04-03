03.04.2021 (12:00)

Снайперы ВДВ соревнуются за право стать лучшими в рамках первого тура конкурса «Снайперский рубеж»

На полигоне Поливно Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения лучшие снайперы ВДВ приступили к первому этапу конкурса Воздушно-десантных войск по полевой выучке среди снайперов (снайперских пар) «Снайперский рубеж», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Первый этап «Индивидуальный зачет» проводится с целью определения лучшего снайпера конкурса. Распределение мест среди снайперов в индивидуальном зачете будет осуществлено по наименьшей сумме мест по итогам упражнений данного этапа.

Также, по результатам первого этапа конкурса, будет определен рейтинг каждой команды, равный сумме мест всех снайперов команды за упражнения первого этапа.

В течение двух дней лучшие снайперы ВДВ соревнуются в упражнениях «Квалификация», «Стрельба на зачет», «Стрельба из неудобных положений», «Заяви о себе», «Снайпер в наступлении», «Снайпер в обороне в ночное время», «Пирамида».

Сегодня определяли лучшего участника в упражнении «Стрельба с выносом точки прицеливания», заключающееся в поражении из СВД целей, размещенных на металлическом гонге размером 50х50 см, на дальности от 400 до 700 м.

Победителя объявят по итогам всех упражнений первого этапа.

Ежегодный конкурс по полевой выучке среди снайперов (снайперских пар) в Воздушно-десантных войсках проводится с 2016 года, в рамках подготовки к участию команды ВДВ во всеармейском этапе конкурса.

Всего в конкурсе принимает участие около 100 военнослужащих в составе 8 команд в дивизионах «Армейский снайпер» и «Профессионал, представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

Команда, одержавшая победу в отборочном этапе, представит «крылатую пехоту» на Всеармейском этапе конкурса, который пройдет в мае текущего года.

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