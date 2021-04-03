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03.04.2021 (11:45)

С водолазами Черноморского флота проводятся тренировки на глубине 30 метров в различное время суток

Водолазные специалисты отряда спасательных судов Черноморского флота (ЧФ) проводят плановые учебные водолазные спуски на глубину 30 метров. Мероприятия проходят на глубоководном водолазном полигоне в акватории Севастополя.

Спуски на глубину до 30 метров осуществляются парами в водолазном снаряжении СВУ-5, как в светлое, так и тёмное время суток.

К обеспечению водолазных работ привлечены специализированные водолазные катера, оснащённые современными средствами объективного контроля за действиями водолазов под водой, в том числе штатным спасательным оборудованием.

В ходе выполнения задач под водой водолазы-инструкторы проводят индивидуальную оценку физиологического состояния водолазов.

Тренировки проводятся в соответствии с планом подготовки сил флота. К учебным мероприятиям привлечено порядка 50 водолазных специалистов ЧФ.

Следующим этапом учебных мероприятий станет отработка задач на глубине от 45 до 60 метров.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Специальная подготовка , Водолазы
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