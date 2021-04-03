03.04.2021 (11:31)

В Пензенской области вакцинировались от COVID-19 более 4 тысяч военнослужащих и членов семей

В Пензенской области более 4 тыс. тысяч военнослужащих, членов их семей, курсантов военных вузов, гражданские сотрудники воинских частей и военного комиссариата сделали прививку от COVID-19.

В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С ними также проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусе и о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) на организм человека.

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