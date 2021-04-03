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03.04.2021 (11:00)

ЦВО организует бесплатную доставку зрителей на «Танковый биатлон» в Челябинской области

5 апреля на 255-м межвидовом полигоне Центрального военного округа под Челябинском состоится церемония открытия окружных этапов сразу трех конкурсов Армейских международных игр-2021: «Танкового биатлона», «Суворовского натиска» и «Снайперского рубежа».

На весь период состязаний будет организована бесплатная доставка желающих посмотреть состязания. Автобусы по мере заполняемости будут отъезжать от КПП полигона к месту проведения конкурсов. Для посетителей установлены зрительские трибуны, с которых они смогут наблюдать за ходом соревнований.

В состязаниях примут участие лучшие экипажи танков и боевых машин пехоты, снайперы из соединений и частей Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья. По итогам соревнований будут сформированы команды, которые представят военный округ на Всеармейском этапе АРМИ-2021.

Церемония открытия состоится в 9.00, 5 апреля 2021 года на 255-ом межвидовом полигоне в Челябинской области. Сразу после открытия танковые экипажи приступят к выполнению первого этапа Танкового биатлона «Выполнение танковыми взводами огневых задач с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями».

Соревнования завершатся 11 апреля 2021 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Танки , Центральный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ , Суворовский натиск , Снайперский рубеж , Снайперы
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