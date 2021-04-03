03.04.2021 (10:00)
Патрульный корабль Черноморского флота «Дмитрий Рогачёв» проходит пролив Босфор в направлении Чёрного моря
Патрульный корабль (ПК) «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота (ЧФ) возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России в дальней морской зоне.
В настоящее время корабль осуществляет прохождение пролива Босфор.
Экипаж патрульного корабля совершает плановый переход из Средиземного в Чёрное море в пункт постоянной дислокации - Новороссийск.
В дальней морской зоне корабль выполнял специальные задачи с января 2021 года.
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