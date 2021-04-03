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03.04.2021 (09:00)

Музыканты Каспийской флотилии провели первую тренировку перед парадом к 76-летию Победы

Военные музыканты сводного оркестра Каспийской флотилии (КФл) приступили к тренировкам в составе парадных расчётов. В торжественных мероприятиях в Каспийске, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 50 военнослужащих военных оркестров воинских частей и соединений флотилии.

Под руководством военного дирижёра военнослужащие отработали строевые приемы и перестроения, затем сводный оркестр приступил к репетициям военных маршей, под музыку которых 9 мая предстоит маршировать участникам торжественного шествия и двигаться колоннам боевой техники.

Всего военнослужащие сводного оркестра исполнят около 20 композиций военных лет в маршевом варианте, а также современные произведения, при этом будет задействовано более 15 видов инструментов духового оркестра.

Во время парада для гостей и жителей Каспийска музыканты продемонстрируют свое мастерство в проведении плац-концерта и исполнении музыкальных композиций из служебно-строевого репертуара.

Парад Победы в Каспийске состоится 9 мая в 10:00 на площади В. И. Ленина. В этом году в параде примут участие порядка 1,5 тыс. военнослужащих КФл и представителей других ведомств, будет задействовано около 40 единиц техники, в том числе береговые ракетные комплексы «Бал», зенитно-ракетный комплекс «Тор».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ , Военно-оркестровая служба ВС РФ
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