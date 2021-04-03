03.04.2021 (08:15)

В ЮВО завершился конкурс «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021

В Южном военном округе (ЮВО) завершился окружной отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр 2021 года.

В соревнованиях на полигоне Гвардеец в Чеченской Республике приняли участие более 100 разведчиков из соединений и воинских частей ЮВО.

В ходе окружного этапа конкурса разведывательные подразделения в полной экипировке со штатным оружием на время преодолели водную преграду шириной до 125 м, совершили марш-бросок на 3 км в район сбора и выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного оружия. Разведчики-связисты на контрольных точках маршрута отработали задачи по организации связи и передаче разведывательных донесений, что также учитывалось при начислении баллов. Заключительным упражнением стал марш-бросок на 1 км с вступлением в рукопашный бой.

Самым сложным этапом конкурса стало прохождение командами полосы препятствий «Тропа разведчика» и совершение марш-броска протяженностью 10 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой. На специализированной полосе препятствий разведывательные подразделения преодолели более 20 препятствий на дистанции более 800 м.

В состязаниях принимали участие более 100 военнослужащих ЮВО. По итогам соревнований лучший результат показала команда 58-й армии ЮВО, второе место у разведчиков 102-й военной базы ЮВО, на третьем месте – военнослужащие Черноморского флота ЮВО.

Победители конкурса будут представлять округ на всеармейском этапе.

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