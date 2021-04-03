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03.04.2021 (08:00)

Выставка «Без срока давности» открылась в общевойсковой армии ВВО в Приморье

В клубе мотострелкового полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, состоялось открытие фотодокументальной выставки «Без срока давности». В сборники вошли более 5000 документов из 80 федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов.

Исторические уникальные архивные документы времен Великой Отечественной войны о жизни в этот период смогут увидеть не только военнослужащие, но и члены их семей, а также учащиеся образовательных учреждений Уссурийска.

Цель проекта «Без срока давности» - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения, охватывающая все оккупированные районы страны.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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