03.04.2021 (07:40)

В Красноярском крае выбрали лучших юнармейцев для участия в торжественном шествии в честь Парада Победы

В Красноярском крае по итогам Краевого конкурса строевой подготовки выбрали лучших юнармейцев, которые пройдут в День Победы в сводном парадном расчете по центральной площади Красноярска.

В Краевом конкурсе по строевой подготовке приняли участие тысячи курсантов военно-патриотических объединений и движения «Юнармия». Ребята соревновались в выполнении строевых приемов на месте и движении, а также в знании Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации. Оценивала участников конкурса судейская коллегия, состоящая из представителей военного комиссариата Красноярского края и региональных патриотических общественных объединений.

По итогам конкурса отобраны 102 участника. В будущем ребята пройдут 10-дневные сборы в г. Красноярске, где будут участвовать в репетициях торжественного шествия, оттачивать строевые приемы и прохождение в парадном расчете.

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