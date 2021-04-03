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03.04.2021 (07:20)

Тактическое учение горных российских мотострелков завершилось в Таджикистане

Тактическое учение с боевой стрельбой завершилось на полигоне Ляур в Таджикистане. В нем приняли участие более 500 военнослужащих горных мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы.

В ходе учения подразделения были подняты по учебной тревоге и совершили марш в район сосредоточения в условиях действий диверсионных групп условного противника. Военнослужащие с ходу выполнили маневренно-огневые действия в блокировании населенного пункта, а также огневое подавление диверсионных групп и последующую зачистку района, занимаемого условным противником. На основном этапе учения мотострелки отработали задачи маневренной обороны с переходом в атаку для разгрома противника в горах.

По итогам учения командирам всех степеней была дана положительная оценка в организации взаимодействия и управлении огнем подчиненных подразделений.

Помимо мотострелков, в учении приняли участие военнослужащих от танковых, артиллерийских и разведывательных подразделений. В маневрах, которые проходили с 29 марта по 4 апреля, было задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Таджикистан , Мотострелковые войска
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