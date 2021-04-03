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03.04.2021 (06:50)

На полигоне «Дивизионный» состоялось тактико-специальное учение с подразделениями разведки ВВО

На полигоне «Дивизионный» состоялось тактико-специальное учение с подразделениями разведки танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в республике Бурятия.

В ходе практической части мероприятия военнослужащие выполнили марш-бросок в назначенный район.

Далее  разведчики выполнили скрытный подход  к командному пункту условного противника. Также были отработаны тактические приёмы по снятию часовых и захвату документов.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации, роль условного противника отработали военнослужащие мотострелкового подразделения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ , Разведывательные подразделения
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