03.04.2021 (06:50)
На полигоне «Дивизионный» состоялось тактико-специальное учение с подразделениями разведки ВВО
На полигоне «Дивизионный» состоялось тактико-специальное учение с подразделениями разведки танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в республике Бурятия.
В ходе практической части мероприятия военнослужащие выполнили марш-бросок в назначенный район.
Далее разведчики выполнили скрытный подход к командному пункту условного противника. Также были отработаны тактические приёмы по снятию часовых и захвату документов.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации, роль условного противника отработали военнослужащие мотострелкового подразделения.
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