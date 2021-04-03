03.04.2021 (06:20)

Уссурийских юнармейцев готовят к «Зарнице» военные связисты ВВО в Приморье

Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморском крае, готовят юнармейцев к военно – спортивной игре «Зарница».

Офицеры провели с девушками и юношами занятия по строевой и огневой подготовкам, а также и оказанию первой медицинской помощи.

В рамках «Зарницы» будет проведен ряд этапов, в которых учащиеся средних школ Приморского края будут на время разбирать и собирать автоматы, выполнять силовые упражнения, стрелять из пневматических винтовок, соревноваться в военизированной эстафете, а также проходить торжественным маршем и исполнять строевые песни.

Целью состязаний является развитие положительных качеств, таких как ответственность, патриотизм, командный дух, смелость и мужество.

В соревнованиях принимают участие 23 команды общеобразовательных учреждения Приморья. По итогам набранных баллов определят победителей.

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