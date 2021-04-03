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03.04.2021 (05:30)

В Амурском общевойсковом объединении ВВО прошла тренировка по противодействию терроризму

В Амурском общевойсковом объединении ВВО состоялась комплексная тренировка по противодействию терроризму, проведенная под руководством командования Восточного военного округа (ВВО).

В мероприятии приняли участие подразделения противодействия терроризму соединений и воинских частей, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии, Хабаровском крае.

Для каждого соединения и воинской части был разработан индивидуальный замысел тренировки, который охватывал актуальные аспекты антитеррористической деятельности. Командирами  решались вопросы организации управления и координации действий групп антитеррора с помощью автоматизированных систем управления с применением устройств скрытого ведения радиосвязи. Также особое внимание было уделено использованию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для блокирования каналов связи условных террористов и нейтрализации взрывных устройств с дистанционными взрывателями. Отрабатывались вопросы практических действий дежурных служб при организации отражения нападения на военные объекты.

Помимо этого, военнослужащие отработали ведение инженерной разведки, радиационная и химическая разведка районов выполнения задач, в том числе с применением специальной аппаратуры и техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ , Антитеррор
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