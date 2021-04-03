Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.04.2021 (05:00)

В день освобождения Европы от власти Наполеона военнослужащие армейского корпуса ВВО вспоминали героя Отечественной войны 1812 года генерала Николая Раевского

Для военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине, сотрудником музейно-мемориального комплекса «Победа», был проведён цикл лекций о взятии русскими войсками столицы Франции  31 марта 1814 года и освобождение Европы от владычества Наполеона. 

30 марта 1814 года русские войска подступили к Парижу. Корпус под командованием генерала Николая Раевского атаковал Бельвиль (Парижский квартал на востоке французской столицы) но, несмотря на упорное сопротивление французов, сумел занять высоты господствующие над всем городом. Это в немалой степени способствовало тому, что французы были принуждены сложить оружие и начать переговоры.

31 марта 1814 года войска под командованием генерала Николая Раевского торжественно вступили в Париж. Император России Александр I лично принимал парад союзных войск. В одном строю вместе с казаками и гренадерами прошли прусские и австрийские части.

Взятие столицы Франции стало завершающим сражением наполеоновской компании 1814 года, после которой французский император Наполеон I Бонапарт отрёкся от трона.

За взятие Парижа генерал Николай Раевский был награждён орденом Святого Георгия 2-й степени.

В ходе лекции, для военнослужащих также был организован просмотр документального фильма «Генерал Раевский».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Спасательное судно ТОФ «Игорь Белоусов» провело учение по оказанию помощи аварийной подводной лодки, лежащей на грунте
Корветы «Громкий», «Совершенный» и тральщик «Яков Баляев» ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море
Военнослужащие ПДСС на Камчатке в ходе специального учения в Авачинской бухте подводными взрывами расчистили судоходный фарватер
Военнослужащие ВВО на Сахалине и Курильских островах готовятся к переводу вооружения, военной техники к летнему периоду эксплуатации

Метки:
Восточный военный округ , Энциклопедия - История
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false