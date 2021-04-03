03.04.2021 (05:00)

В день освобождения Европы от власти Наполеона военнослужащие армейского корпуса ВВО вспоминали героя Отечественной войны 1812 года генерала Николая Раевского

Для военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине, сотрудником музейно-мемориального комплекса «Победа», был проведён цикл лекций о взятии русскими войсками столицы Франции 31 марта 1814 года и освобождение Европы от владычества Наполеона.

30 марта 1814 года русские войска подступили к Парижу. Корпус под командованием генерала Николая Раевского атаковал Бельвиль (Парижский квартал на востоке французской столицы) но, несмотря на упорное сопротивление французов, сумел занять высоты господствующие над всем городом. Это в немалой степени способствовало тому, что французы были принуждены сложить оружие и начать переговоры.

31 марта 1814 года войска под командованием генерала Николая Раевского торжественно вступили в Париж. Император России Александр I лично принимал парад союзных войск. В одном строю вместе с казаками и гренадерами прошли прусские и австрийские части.

Взятие столицы Франции стало завершающим сражением наполеоновской компании 1814 года, после которой французский император Наполеон I Бонапарт отрёкся от трона.

За взятие Парижа генерал Николай Раевский был награждён орденом Святого Георгия 2-й степени.

В ходе лекции, для военнослужащих также был организован просмотр документального фильма «Генерал Раевский».

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