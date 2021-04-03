03.04.2021 (04:30)

Спасательное судно ТОФ «Игорь Белоусов» провело учение по оказанию помощи аварийной подводной лодки, лежащей на грунте

Экипаж спасательного судна (СС) Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» провёл в Японском море плановое учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

В соответствии с легендой учения, у берегов Приморья одна из подводных лодок донесла об аварии на борту и легла на грунт. В указанный район было направлено спасательное судно ТОФ с глубоководным спасательным аппаратом. В полигоне боевой подготовки «Игорь Белоусов» гидролокатором обнаружил место нахождения «аварийной ПЛ» и с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата обследовал участок дна, где в учебных целях смонтирован макет одного из отсеков подлодки.

Для дальнейшего решения задач специалисты спасательного отряда главной базы ТОФ задействовали глубоководный спасательный аппарат АС-40.

Аппарат был спущен на воду и выполнил поиск стенд-макета подводной лодки на глубине около 60 метров.

Экипаж аппарата осмотрел комингс-площадку «аварийной подлодки» и выполнил стыковку. Далее тихоокеанцы провели тренировку по вентиляции отсеков «аварийной подлодки» и выводу её экипажа.

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