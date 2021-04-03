03.04.2021 (03:20)

Корветы «Громкий», «Совершенный» и тральщик «Яков Баляев» ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота продолжают отрабатывать в море элементы второй курсовой задачи (К-2) и совершенствуют навыки ведения морского боя одиночным кораблём.

Новейший тральщик ТОФ «Яков Баляев», который принят в состав флота в декабре прошлого года, и корвет «Совершенный», в рамках учения по организации противовоздушной обороны, применили артиллерийские установки для поражения воздушных целей, сбрасываемых на парашюте. Их действия обеспечивал противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ. Еще одной задачей, которую успешно решил тральщик, стало уничтожение артиллерийским огнем макета морской плавающей мины.

Ещё один корвет Приморской флотилии разнородных сил — «Громкий» — из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 вёл огонь на подавление невидимой береговой цели. Корабль поразил мишени, которые имитировали технику и огневые точки условного противника, что подтвердили данные объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

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