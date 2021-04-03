03.04.2021 (03:05)

Российские миротворцы доставили гуманитарный груз жителям населенного пункта Тагавард в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили доставку гуманитарной помощи, предоставленной российскими общественными организациями и благотворительными фондами, в населенный пункт Тагавард Мартунинского района Нагорного Карабаха.

«С местным населением мы взаимодействуем посредством обращений в общественную приемную и на «горячую линию». Жители Нагорного Карабаха зачастую высказываются о необходимости оказания гуманитарной помощи. Исходя из этого, мы связываемся с главами районов, изучаем потребность местного населения и оказываем необходимую помощь», - сообщил офицер Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Александр Белов.

В ходе гуманитарной акции жителям населенного пункта Тагавард от лица автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия» российскими миротворцами были переданы раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи и иное имущество. Помимо помощи семьям, в фельдшерский пункт поселка был передан набор первичной диагностики, который включает в себя тонометр, пульсометр, глюкометр, термометры и иные наименования медицинского оборудования – все то, что необходимо для оказания первой медицинской помощи, а местная школа получила набор художественной литературы и учебных пособий.

В течение недели, совместно с Русской гуманитарной миссией, миротворческим контингентом проведено пять гуманитарных акций в населенных пунктах Степанакерт, Тагавард, Ханадзах и Аскеран, в ходе которых местному населению было передано более 9 тонн медицинского оборудования, продовольственных наборов и предметов первой необходимости. В том числе, медицинскому центру города Степанакерта было передано более 50 наименований медицинского оборудования и имущества.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице