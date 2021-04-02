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02.04.2021 (20:25)

Пять типов танков примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая

Пять типов танков примут участие в военном Параде в Москве, посвящённом 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Откроют прохождение механизированной колонны исторические образцы легендарных Т-34-85. Современную линейку танков представят образцы: Т-72Б3М с комплексом дополнительной защиты, а также танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Перспективный образец будет представлен танками Т-14 «Армата».

Всего в военном параде будут задействованы более 190 единиц вооружения и военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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