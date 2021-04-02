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02.04.2021 (20:15)

Командующий Северным флотом вручил государственные награды отличившимся офицерам

Перед началом заседания Военного совета, которое состоялось в штабе Северного флота, командующий флотом адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга и достигшим высоких показателей в службе.

Офицеры из управлений Северного флота и армии ВВС и ПВО, командования подводных сил, экипажей тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», а также отдельного смешанного авиаполка, отдельной мотострелковой бригады и центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Суворова, Ушакова и Нестерова.

В общей сложности командующий Северным флотом прикрепил медали на грудь десяти офицерам, а майору медицинской службы Дмитрию Енину вручил Почётную грамоту Президента Российской Федерации.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Награждения
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