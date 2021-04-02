02.04.2021 (20:05)

В филиале Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде состоится открытие памятника адмиралу П.С.Нахимову и торжественное посвящение в нахимовцы

В субботу в 15.00 в Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища, состоится торжественная церемония открытия памятника великому Российскому флотоводцу адмиралу Павлу Степановичу Нахимову и ритуал посвящения в нахимовцы.

В начале у главного учебно-административного корпуса училища командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и начальник КНВМУ контр-адмирал Сергей Гришин перед строем нахимовцев и гостями откроют памятник адмиралу П.С. Нахимову.

Следующим эпизодом торжественных мероприятий станет торжественный ритуал посвящения в нахимовцы. Право для зачтения торжественной клятвы будет предоставлено нахимовцу 71 класса Илье Краснослабодцеву, который вместе со всеми курсантами произнесёт слова клятвы.

После доклада командующему Балтийским флотом об окончании торжественного ритуала, состоится митинг, посвященный знаковым событиям в жизни Нахимовского училища.

Завершатся мероприятия торжественным прохождением новоиспеченных нахимовцев возле памятника прославленному адмиралу под звуки военного оркестра.

Накануне торжественных мероприятий в Калининградском НВМУ состоялся день открытых дверей, который вызвал большой интерес у жителей Янтарного края. За несколько часов, отведенных для проведения мероприятия, филиал посетило более 700 родителей и будущих курсантов, которые планируют поступить в учебное заведение в этом году.

Филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде принял первых нахимовцев 30.08.2020 г. Учебные классы по общеобразовательным предметам оснастили самым современным оборудованием и наглядными пособиями. Кроме обязательных школьных дисциплин нахимовцы изучают и военно-морскую науку, причем учебно-материальная база по морским дисциплинам практически не уступает оснащению аудиторий высших учебных заведений. Все корпуса филиала спроектированы в соответствии с современными требованиями: кубрики рассчитаны на четырех нахимовцев в двух спальных комнатах, объединенных с отдельной душевой и гардеробом, есть тренажерные залы, кабинеты психологической разгрузки и многое другое, что призвано сделать процесс обучения воспитанников наукам более комфортным.



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