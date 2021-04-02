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02.04.2021 (19:45)

В Пензе прошла встреча школьников с Героем России – космонавтом Александром Самокутяевым

В Пензе прошла встреча школьников с лётчиком-космонавтом, Героем России Александром Самокутяевым.

Во встрече приняли участие учащиеся двух пензенских кадетских школ.

В ходе мероприятия Александр Самокутяев рассказал школьникам об устройстве космического корабля, питании космонавтов на орбите, сложностях подготовки экипажей, действиям в случае нештатных ситуаций, а также ответил на ряд вопросов.

Встреча молодежи с лётчиком-космонавтом была организована региональным отделением ДОСААФ Пензенской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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