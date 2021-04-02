02.04.2021 (19:35)

В Кировской области прошел этап военно-спортивной игры «Зарница-2021»

В Кировской области прошел муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница-2021».

В игре приняли участие 6 команд общеобразовательных школ и военно-патриотических клубов.

Организаторы мероприятия устроили школьникам настоящий военно-спортивный праздник, который способствовал приобретению ими навыков начальной военной подготовки, а также совершенствованию военно-патриотической и спортивной работы в школах. В ходе игры команды соревновались в различных военно-прикладных дисциплинах с игровыми элементами.

Для достижения победы участникам предстояло преодолеть несколько основных этапов соревнований, в том числе стрелять из пневматической винтовки, разбирать и собирать автомат Калашникова, снарядить к нему магазин, надеть защитный комплект и многое другое.

По итогам выступления на всех этапах в «Зарнице» первенствовала команда военно-патриотического клуба «Русь». Ребята из военно-патриотического спортивного клуба «Долг» – на второй позиции, третий результат – у школьников средней школы № 2 города Луза.



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