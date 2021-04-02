02.04.2021 (19:25)

Военная академия МТО провела научно-практическую конференцию по актуальным вопросам защиты и безопасности

В Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва на базе Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы защиты и безопасности». Организаторами мероприятия стали Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва и АО «НПО Спецматериалов».

В рамках конференции прошла выставка научных достижений в области развития системы материально-технического обеспечения, а также защиты и безопасности государства.

Со вступительными словами к участникам обратились Президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Василий Буренок и начальник Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева кандидат экономических наук генерал-лейтенант Андрей Топоров.

Всероссийская конференция «Актуальные проблемы защиты и безопасности» проводится ежегодно с самого начала воссоздания Российской академии ракетных и артиллерийских наук. За эти годы она приобрела статус авторитетного научного форума для обсуждения и решения теоретических и практических задач в области обеспечения национальной и военной безопасности государства.



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