02.04.2021 (19:10)
Военные полицейские приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 8-й годовщине формирования Семеновского полка
В Москве состоялись торжества по случаю 8-й годовщины формирования Семеновского полка. На праздничное мероприятие прибыли руководители Управления коменданта охраны, которые поздравили личный состав Семеновского полка с очередной годовщиной образования и наградили особо отличившихся военнослужащих.
1 апреля 2013 года был сформирован Семеновский полк. Военнослужащие Семеновского полка несут службу в караулах по охране центральных органов военного управления в Москве.