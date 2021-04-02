02.04.2021 (18:40)

Пилоты Су-30СМ и Су-24 авиаполка Балтийского флота выполнили учебно-тренировочные полеты с практическим бомбометанием

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки пилоты многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота выполнили учебно-тренировочные полеты с практическим бомбометанием.

В ходе отработки учебно-боевых задач экипажи самолётов нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне.

Во время полетов на учебно-боевое применение экипажи выполнили прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Бомбометание выполнялось на высотах от 200 метров до 2 километра.

Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение всех целей.

Помимо практического бомбометания, летчики отработали боевое маневрирование предельными параметрами и приемы подавления средств противовоздушной обороны условного противника.

Учение носило плановый характер и было направлено на совершенствование летного мастерства летчиками морской авиации флота при выполнении поставленных задач.

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